Cristiano Ronaldo in prima linea in Marocco con la macchina degli aiuti. Nel devastante terremoto che ha colpito il Paese - e che attualmente conta oltre 2.500 morti - sono molte le persone rimaste senza casa, anche a Marrakech.

Così nella città situata a sud-ovest del Marocco, l'attaccante portoghese, che milita con l'Al-Nassr Football Club in Arabia Saudita, ha deciso di aprire le porte del suo lussuoso hotel 5 stelle per ospitare gli sfollati di Marrakech. Il "Pestana CR7" fungerà quindi da rifugio per tutti quelli che ne avranno bisogno in città.

