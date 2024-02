Perché gli Houthi ora minacciano direttamente l'Italia

"L'Italia mette a repentaglio la sicurezza delle sue navi militari e commerciali assumendo il comando tattico della missione Ue Aspides nel Mar Rosso". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Nasr al-Din Amer, il vice capo dell'Autorità per i media dei ribelli yemeniti Houthi, che stanno mettendo in crisi il commercio internazionale. "Gli Houthi "colpiranno le navi che aggrediscono il nostro Paese o che ostacolano la decisione di impedire alle navi israeliane di attraversare il Mar Rosso. Questo deve essere chiaro" ha poi precisato.

Secondo Amer, uno dei 'volti mediatici' degli Houthi, la missione condurrebbe direttamente l'Italia allo "scontro diretto".

"Non consigliamo assolutamente all'Italia di impegnarsi in questa missione perché è basata su informazioni false ed errate secondo cui esiste un pericolo per la navigazione - insiste l'esponente Houthi, secondo cui - non esiste invece alcuna minaccia per la navigazione in generale, ma solo per le navi israeliane, americane e britanniche che transitano attraverso il Mar Rosso, Bab al-Mandab, il Mar Arabico e il Golfo di Aden a causa della loro aggressione contro lo Yemen".

Cosa è la missione Aspides e perché l'Italia è in prima linea

È il nome della missione navale a guida italiana con cui Germania, Francia e Italia, intendono difendersi dagli attacchi che i ribelli yemeniti stanno portando avanti alle navi cargo nell'area. La missione non ha compiti offensivi, ma solo "difensivi", l'obiettivo è di garantire il corretto funzionamento del commercio internazionale, ma è ovviamente previsto l'uso della forza per reagire a eventuali attacchi degli Houthi.

La missione Aspides (parola greca che significa 'scudo'), nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, dovrà essere approvata nel Consiglio europeo dei ministri degli esteri in programma il prossimo 19 febbraio. Secondo le intenzioni dell'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell si tratterà di uno scudo puramente difensivo, volto a proteggere le navi dagli attacchi delle milizie Houthi dello Yemen. "Il nostro fine non è condurre alcun tipo di attacco, ma solo difendere. Non intendiamo condurre alcuna operazione a terra, ma solo proteggere la navigazione in mare" ha spiegato Borrell.

Tajani: "Non ci faremo intimidire dalle minacce"

E arriva anche la risposta del governo italiano alle minacce. "Per evitare che i porti di Trieste, di Taranto, di Brindisi, Gioia Tauro e Genova soffrano a causa delle violenze degli Houthi, l'Italia è stata protagonista nell'inviare una missione militare europea a difesa del traffico marittimo nell'area del Mar Rosso. Proteggeremo le nostre navi e non ci faremo intimidire" ha dichiarato oggi, sabato 10 febbraio, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.



"Ci auguriamo si possa presto arrivare a una soluzione positiva in quell'area, che si possa arrivare alla pace, anche se non è facile, quindi anche disinnescare anche ciò che sta accadendo nello Yemen con i ribelli Houthi che attaccano i mercantili che passano nel Mar Rosso - ha proseguito Tajani, sottolineando che - la nostra Marina militare difenderà le nostre navi mercantili perché siamo un Paese che ha il 40% del proprio Pil che dipende dalle esportazioni e non possiamo permetterci che l'impossibilità di esportare in quell'area provochi danni ai nostri porti e alle nostre imprese".