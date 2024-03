Houthi colpiscono la nave portacontainer Msc: "Incendio a bordo"

Gli Houthi nelle scorse ore hanno lanciato missili balistici antinave dallo Yemen, nel Mar Rosso meridionale, contro la nave portacontainer Msc Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti.

L'attacco nel Golfo di Aden

L'attacco nel Golfo di Aden: i ribelli hanno colpito la nave causando "danni". Lo ha riferito il comando centrale americano (Centcom). Un portavoce militare degli Houthi aveva detto di aver preso di mira la nave con "una serie di missili navali". Gli Houthi stanno causando il caos sulle rotte marittime del Mar Rosso, dicono di farlo a sostegno dei palestinesi nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

I ribelli sono sostenuti dall'Iran: hanno lanciato due missili balistici antinave dallo Yemen. Uno dei missili ha colpito la nave provocando danni. Un incendio a bordo è stato domato dall'equipaggio. Le prime informazioni indicano che non ci sarebbero feriti. La nave non ha chiesto assistenza e ha proseguito la sua rotta.

La missione "Aspides" nel Mar Rosso

Oggi dovrebbe arrivare anche dal parlamento italiano il via libera bipartisan per la missione "Aspides" nel Mar Rosso, l'operazione decisa dall'Ue per proteggere il passaggio delle navi mercantili. Sarà approvata a larga maggioranza: è a rischio il 16% del nostro export, ma non solo: ora i cargo puntano verso il Nord Europa mettendo a rischio (in prospettiva) anche il sistema portuale italiano: si parla di migliaia di posti di lavoro.

Nel weekend la nave da guerra italiana Caio Duilio ha abbattuto nel Mar Rosso un drone esplosivo delle milizie Houti. Le milizie combattono da una decina di anni per il controllo dello Yemen, con l'obiettivo di creare problemi agli occidentali nella regione. Lo Yemen è impantanato nel conflitto da quando gli Houthi hanno cacciato il governo dalla capitale Sanaa nel 2014. La crisi si è acuita nei mesi scorsi, perché Suez è un imbuto chiave per il commercio mondiale.

Attacchi quotidiani

Le navi dovranno ottenere un permesso dall'autorità per gli affari marittimi dello Yemen, controllata dagli Houthi , prima di entrare nelle acque yemenite, ha detto lunedì il ministro delle telecomunicazioni Houthi Misfer Al-Numair.