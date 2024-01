Il nuovo attacco Usa contro gli Houthi. Mosca: "È un'aggressione ingiustificata"

Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro gli Houthi, nella notte di sabato 13 gennaio. Lo ha confermato lo stesso comando militare centrale Usa (Centcom): "Le forze americane hanno effettuato un attacco contro un sito radar nello Yemen intorno alle 3.45 ora locale di sabato 13 gennaio (l'1.45 in Italia)". Si tratterebbe quindi di un'infrastruttura strategica. Il presidente Joe Biden era stato chiaro: ci sarebbero stati nuovi attacchi qualora i ribelli non avessero fermato il fuoco nel Mar Rosso.

Secondo quanto si è appreso, l'esercito americano avrebbe infatti colpito un obiettivo che metteva a rischio le navi commerciali in transito nel Mar Rosso. Si è trattato di un attacco più ridotto e circoscritto del primo, avvenuto giovedì notte, che aveva causato proteste e promesse di una risposta militare da parte dei miliziani. Da mesi, i ribelli armati dello Yemen (un gruppo sciita sostenuto dall'Iran) stanno ostacolando il passaggio di imbarcazioni occidentali in quella zona, per protestare contro i bombardamenti israeliani a Gaza.

Dura la condanna dell'Iran, tradizionale alleato degli Houthi, verso Usa e Uk. L'ufficio di rappresentanza di Teheran presso l'Onu parla di azioni "illegali" e di una "guerra ingiustificata" che "viola la sovranità dello Yemen, le leggi internazionali, la carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni del consiglio di sicurezza, e mette in pericolo la pace e la sicurezza della regione".

Anche la Russia denuncia la "palese aggressione" da parte di Usa e Regno Unito sul territorio dello Yemen: "Non ha nulla in comune con l'auto difesa", ha detto l'ambasciatore di Mosca all'Onu Vassily Nebenzia, durante la riunione urgente del consiglio di sicurezza. Nebenzia ha accusato Usa e Gran Bretagna di aver violato l'articolo 2 della carta Onu con la loro spedizione in Yemen contro le basi Houthi, cioè la norma che chiede ai membri di astenersi dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato.

Le azioni intraprese con la Gran Bretagna e il sostegno di alcuni altri Paesi contro le basi militari degli Houthi in Yemen sono state "necessarie, proporzionate, rispettose della legge internazionale e nell'esercizio del diritto all'autodifesa garantito dall'articolo 51 della carta Onu", ha detto invece l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield, sempre alla riunione del consiglio di sicurezza sulla situazione nel Mar Rosso.

"Nessuno è immune dagli effetti degli attacchi degli Houthi, nessuno, neppure la Russia - ha aggiunto -, tutte le nostre navi sono vulnerabili". Anche per l'ambasciatrice Uk, Barbara Woodward, le azioni intraprese contro i ribelli yemeniti sono "limitate e proporzionate".