I rapporti tra Russia e Giappone non vanno benissimo

Tra Russia e Giappone non corre buon sangue. E accade ormai da troppo tempo. A nulla sono serviti i tentativi dell'ex premier nipponico Shinzo Abe, che più volte aveva cercato una soluzione diplomatica sulla questione della sovranità contesa delle isole Curili, che il Giappone rivendica e chiama "i territori settentrionali".

La nuova battuta d'arresto è arrivata oggi 23 giugno, nel 120esimo giorno di conflitto russo in Ucraina. Le relazioni diplomatiche tra i due paesi sono divenute sempre più tese, proprio quando Tokyo ha percorso la strada tracciata dagli Usa e potenze Ue, scegliendo di imporre le sanzioni contro Mosca in risposta alla guerra in Ucraina.

Una scelta che aveva già fatto adirare il Cremlino. Oggi la Russia è tornata a valutare il rapporto bilaterale tra Mosca e Tokyo e lo ha considerato "al punto più basso possibile", a causa delle accresciute tensioni sulla guerra in Ucraina. Per il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Interfax, tutte le relazioni tra le due potenze "sono state limitate". Per Mosca, il Giappone ha un atteggiamento ostile nei confronti della Russia.

La disputa delle isole contese

La Russia ha annunciato il 7 giugno la sospensione dell'accordo con il Giappone in materia di pesca in attesa che Tokyo "adempia ai propri impegni finanziari", prima di denunciare che le autorità giapponesi hanno "ritardato la firma del documento annuale sulla consegna degli aiuti destinati al provincia di Sakhalin.

A incrinare i rapporti bilaterali è la questione delle isole contese. La tensione è infatti aumentata dopo che Tokyo ha accusato il governo russo di "occupare illegalmente" le isole alla fine di aprile, la prima volta in due decenni che il Giappone parla occupazione con riferimento all'arcipelago, composto da un gruppo di isole, Iturup

Kunashir, Shikotan e Habomai, abitate da pochissimi cittadini giapponesi e occupate dalle truppe sovietiche durante la seconda guerra mondiale.

Il Giappone ha ritardato per decenni la firma di un accordo di pace con la Russia nella speranza di riconquistare la sovranità su queste isole. Tokyo si trincera dietro il Trattato Bilaterale per il Commercio e le Frontiere che ha firmato con Mosca il 7 febbraio 1855, mentre il Cremlino si affida ai trattati internazionali firmati alla fine della Seconda Guerra Mondiale.