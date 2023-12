Figlio di un senatore arrestato per aver travolto e ucciso un poliziotto

Ian Cramer, 42 anni, figlio di un senatore del Congresso americano è stato arrestato con l'accusa di furto d'auto, fuga e aver provocato la morte di un vice sceriffo.

Tragica fuga in Suv

L'uomo soffre di schizofrenia: era stato accompagnato dalla madre in ospedale, in North Dakota, per una visita legata ai suoi problemi pischiatrici. Quando lei è scesa dal Suv, lui si è messo improvvidamente al volante ed è fuggito. Una fuga tragica. La donna ha dato subito l'allarme. Inseguito dalla polizia, Cramer, probabilmente sotto effetto di anfetamine, si è schiantato a 160 chilometri orari contro un'auto a bordo strada, uccidendo il vice sceriffo della contea di Mercer, Paul Martin, 53 anni. La North Dakota Highway Patrol ha pubblicamente pianto la scomparsa di Paul Martin, un veterano da 18 anni presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Mercer, che lascia la moglie, tre figli e nipoti.

Nello zaino di Ian Cramer sono state trovate dosi di cocaina, anfetamina, marijuana, accendini e rotoli di dollari. Il giudice ha fissato una cauzione di mezzo milione e disposto una perizia psichiatrica. L'uomo resta in carcere. Se condannato, rischia vent'anni.

Chi è il padre Kevin Cramer

Ian è figlio di Kevin Cramer, 62 anni, eletto al Senato americano nel 2019, rappresentante conservatore del North Dakota, sostenitore del libero possesso di armi e contrario ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il senatore era finito sui media nazionali in passato per essersi schierato contro la possibilità che i tribunali dei nativi americani potessero processare i non nativi accusati di violenze sessuali nei confronti dei membri delle tribù.

Continua a leggere su Today.it...