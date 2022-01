Tradito dai resti del cervello della moglie, nuova accusa di omicidio per l'ergastolano Stewart

E' già in carcere, dove sconta l'ergastolo per l'omicidio della compagna, ma viene nuovamente chiamato a presentarsi in un'aula di tribunale perché accusato di avere ucciso, anni prima, anche la moglie. La storia arriva da Londra ed è quella di Ian Stewart, 61 anni. A tradirlo sarebbe stata una prova a cui difficilmente si penserebbe: i resti del cervello della donna, regalati scienza su espressa volontà testamentaria.

La compagna gettata nel pozzo nero

Nel 2010 Stewart resta vedovo e nel 2012 inizia una relazione con la scrittrice di libri per ragazzi Helen Bailey. Poco dopo inizia a drogarla con sonniferi e tenta di impossessarsi della sua fortuna, un tesoretto da 4 milioni di sterline. Nel 2016 ne denuncia la sparizione, ma dalle indagini si scopre che l'ha uccisa e gettata nel pozzo nero. Follia omicida che lo porta a togliere di mezzo anche il cane.

I dubbi sulla morte della moglie

L'ex moglie formalmente è morta per un attacco epilettico, ma Stewart fornisce differenti versioni dell’accaduto a persone diverse. I resti della donna, per sua volontà, sono donati alla scienza per la ricerca, Emerge che non è morta per un attacco epilettico, ma per soffocamento. Nessuna traccia di episodi epilettici per ben 18 anni. “La morte – spiega il procuratore britannico Stuart Trimmer - è stata probabilmente causata da una prolungata restrizione del respiro e il resoconto fornito da Stewart, l’unica persona presente al momento, è stato direttamente contraddetto dall’evidenza medica”. Da qui la riapertura del caso.