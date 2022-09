Travolge il figlio con l'auto e non se ne accorge, poi la terribile telefonata

Ha investito e ucciso il figlio per errore, scoprendo cosa era successo soltanto in un secondo momento. Un incubo per ogni genitore, vissuto in prima persona da Guto Jenkins, un uomo di 32 anni che, durante una manovra con il suo pck-up, ha travolto il piccolo Ianto, di soli tre anni, senza accorgersi dell'accaduto. Il dramma è avvenuto lo scorso mese nella fattoria della famiglia Jenkins, situata nei dintorni di Efailwen, nella regione gallese del Carmarthenshire: il bimbo giocando con la sua bicicletta nel cortile della struttura, quando è stato colpito violentemente dall'auto del papà, un Volkswagen Amarok 4 X 4 color argento, con attaccato un rimorchio lungo oltre due metri.

L'uomo stava andando a consegnare del terriccio ad un cliente e non si è accorto di aver urtato qualcosa con la parte posteriore del rimorchio e non ha notato nello specchietto retrovisore la tragedia che era appena avvenuta. Così ha proseguito la sua corsa, mentre i fratellini di Ianto sono corsi in casa ad allertare la nonna. La donna ha subito allertato i soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

ll 32enne, intervistato da media britannici, ha raccontato di aver scoperto la terribile verità soltanto quando ha ricevuto la telefonata della madre: "Quando sono arrivato a destinazione, ho ricevuto una chiamata da mia madre che continuava a dire che Ianto era morto. È stata la peggiore chiamata della mia vita. Io non mi sono accorto di nulla: l'unica cosa a cui riesco a pensare ora, è che Ianto doveva essere in un punto cieco oppure si era spostato nelle vicinanze del rimorchio proprio mentre stavo guardando in un altro specchietto per assicurarmi che l'area fosse sgombra".

"Non passa giorno in cui non penso a Ianto e a quello che è successo - ha aggiunto - Le circostanze della sua morte sono come un incubo a occhi aperti, con cui vivrò per il resto della mia vita. Il dolore e il senso di colpa rimarranno con me per sempre". Le indagini sulla dinamica dell'incidente hanno confermato che ad urtare il piccolo è stato il rimorchio e non l'automobile, confermando la versione del padre e la natura accidentale della tragedia.