Igor il terribile: la taglia da 100mila dollari per catturare il "torturatore russo"

La direzione dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino ha garantito il pagamento di centomila dollari per il trasferimento di Igor Girkin nelle prigioni ucraine. Sabato scorso il governatore del Lugansk in esilio Sergii Gaidai e il tennista Serhiy Stakhovskyi avevano promesso cinquantamila dollari a chiunque catturi "il torturatore russo".

Chi è Igor Girkin? La storia militare dell'uomo soprannominato "Strelkov il fuciliere" passa dalle campagne contro i separatisti in Cecenia ai massacri nella bosniaca Višegrad nel 1992, fino all'abbattimento dell'aereo della Malaysia Airlines Mh17 colpito nel 2014 da un missile sull'Ucraina orientale in cui morirono 298 civili. Dopo aver avuto un ruolo chiave nell'annessione della Crimea alla Russia nel 2014 e aver partecipato all'assedio di Sloviansk nello stesso anno, Kiev ha deciso che per Girkin è arrivato il momento di pagare i debiti con la giustizia.

Con un annuncio sui social, l'intelligence militare ucraina ha messo una taglia di centomila dollari sulla sua testa, denaro che andrà a chi lo farà arrestare. La procura di Kiev ha aperto un'inchiesta con le accuse di tortura, omicidio, attività terroristica e violazione della sovranità statale. Girkin, secondo i servizi ucraini, sarebbe da qualche parte nel paese per organizzare l'ennesima atrocità. Intanto su di lui pesa un mandato di cattura internazionale emesso dai Paesi Bassi per il missile che distrusse l'Mh17 malese. I pm olandesi hanno accusato Girkin e altre tre persone di omicidio, lui ha ammesso la "responsabilità morale", ma ha sempre negato di aver premuto quel pulsante.

Sanzionato da Ue, Usa, Regno Unito, Australia, Giappone, Canada, Svizzera, adesso "Igor il terribile", come lo chiamano gli stessi russi, è finito nel mirino dell’Ucraina.