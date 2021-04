Igor il Russo condannato all’ergastolo in Spagna

Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato condannato in Spagna alla massima pena per uno dei tre omicidi di cui è sttao giudicato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona. Si tratta di un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni: nel suo caso dopo 30 anni. Per gli altri due fatti di sangue la pena decisa dal giudice è di 25 anni

Fine pena mai? Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato condannato in Spagna alla massima pena per uno dei tre omicidi di cui è sttao giudicato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona. Si tratta di un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni: nel suo caso dopo 30 anni. Per gli altri due fatti di sangue la pena decisa dal giudice è di 25 anni ciascuno.

Spagna, Norbert Feher condannato all'ergastolo

Feher, conosciuto in Italia come 'Igor il Russo', venti giorni fa aveva tentato di pugnalare un funzionario carcerario con due piastrelle affilate e avevapreso a calci e pugni altri agenti nel carcere di Dueñas (Palencia), per evitare di essere trasferito nel carcere di Zuera: stava per incominciare il processo per il triplice omicidio commesso in Spagna nel 2017.

Norbert Feher ha assistito al processo in una sorta di "gabbia bunker", come quando aveva seguito il primo processo nel gennaio 2020: una cabina di quattro metri quadrati in vetro blindato in policarbonato e acciaio ad alta resistenza, del peso di 700 chili.

Le condanne in Italia di Igor il Russo

In Italia Igor il Russo aveva commesso due omicidi il primo e l'8 aprile 2017 nelle province di Bologna e di Ferrara, delitti per i quali è stato condannato all'ergastolo in appello. Prima di essere catturato, in Spagna aveva ucciso due agenti della Guardia Civil e un allevatore. Aveva anche ferito gravemente altre due persone e per questo fatto è già stato processato e condannato a 21 anni.

In Italia Feher uccise il barista Davide Fabbri nel bar di Riccardina di Budrio e la guardia volontaria Valerio Verri nelle campagne del Mezzano a inizio 2017. Lo scorso febbraio è stato inoltre condannato dal tribunale di Ferrara a vent'anni di reclusione per una serie di rapine commesse nel ferrarese nell’estate del 2015, due anni prima degli omicidi di Fabbri e Verri.