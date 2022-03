Ikea si ritira, in Russia arriva il clone "Idea"

Ikea diventa "Idea". La Russia prosegue con la sua opera di sostituire i grandi marchi che hanno deciso di abbandonare il Paese dopo l'inizio dell'invasione di Putin in Ucraina. Dopo ''Uncle Vanya'' (letteralmente Zio Vanya) ideato per sostituire McDonald's, adesso è in arrivo anche il clone della nota multinazionle svedese specializzata nella vendita di mobili e arredi.

Lo studio grafico di San Pietroburgo ha fatto la richiesta a Rospatent (l'agenzia russa per i brevetti) di registrare il marchio "Idea" per avviare un rivenditore analogo di Ikea in Russia: stando alle parole di Kostyantyn Kukoev, direttore dello studio, da quando il colosso svedese dell'arredamento è uscito dal mercato russo, la sua azienda che sviluppava progetti per Ikea ha registrato gravi perdite: da qui la ricerca di un analogo all'interno del paese.

I precedenti: Zio Vanya e Rossgram

Come detto ad inizio articolo, il caso di "Idea" non è certo il primo. Qualche giorno fa la Russia aveva comunicato di aver sostituito il marchio McDonald's, che ha sospeso da qualche giorno ogni attività commerciale con il Paese, con il nuovo marchio russo "Uncle Vanya". Le materie prime saranno 'russe al 100%' e i posti di lavoro dovrebbero essere in linea di massima conservati, mentre i prezzi dovrebbero essere ridotti.

Un'altra palese imitazione di Mosca è in arrivo invece nel mondo dei social network. Per sopperire agli addii di Facebook e Instagram, la Russia ha annunciato la sua alternativa a quest'ultimo: Rossgram. L'applicazione verrà lanciata il prossimo 28 marzo, ma le informazioni a disposizione sono ancora pochissime, l'unica cosa priva di dubbio è il plagio: oltre al nome, anche il logo è plasmato su quello originale.