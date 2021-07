Il funzionario del Partito Comunista che ha pestato selvaggiamente due scienziati: "Avevo bevuto"

L’espressione ‘Ti faccio vedere le stelle’ ha da sempre un doppio significato. In Cina abbiamo scoperto che possono anche quasi coincidere. Un funzionario del Partito Comunista e presidente della China Aerospace Investment Holdings, di proprietà statale, avrebbe chiesto una raccomandazione a due scienziati spaziali e al loro rifiuto li avrebbe malmenati di brutto. Tanto che sarebbe stato necessario il ricovero in ospedale. I fatti sarebbero accaduti quasi un mese fa, ma sarebbero stati tenuti in gran segreto. Quando poi la notizia è emersa e i giornali se ne sono occupati, lo scandalo è scoppiato e l’ondata di indignazione è cresciuta.

Il tutto poi mentre il Paese festeggiava la prima passeggiata spaziale di due dei tre astronauti cinesi che stanno costruendo la nuova stazione orbitale della Cina in una missione della durata di 3 mesi. Secondo quanto riportato dalla rivista statale China News Weekly, il funzionario Zhang Tao si sarebbe intrattenuto a cena con due scienziati, Wu Meirong, 85 anni, studi nell’ex Urss e una lunga carriera nel settore aerospaziale, e Wang Jinnian, 55, professore all’università di Guangzhou. L’argomento principale della serata è stato ovviamente lo spazio. Ad un certo punto Zhang Tao avrebbe chiesto agli scienziati una ‘raccomandazione’, una ‘spintarella’ per aiutarlo ad entrare nella prestigiosa organizzazione di cui fanno parte.

L'aggressione

Secondo la ricostruzione dei media locali i due scienziati sarebbero rimasti molto sorpresi dalla richiesta perché la conoscenza con il funzionario non era di lunga data, anzi. Probabilmente inizialmente avranno pensato ad uno scherzo o a una battuta estemporanea, ma quando il funzionario ha continuato a fare pressioni, i due scienziati hanno apposto un sonoro rifiuto. Una risposta che non sarebbe stata accettata da Zhang Tao che avrebbe deciso di passare dalle parole alle mani, ma anche ai calci. Wu sarebbe stato scaraventato a terra, riportando lezioni e un paio di costole rotte.

Per Walg pugni, calci e pare anche un tentativo di soffocamento. Referto: frattura della colonna vertebrale e un mese in ospedale. I fatti sarebbero accaduto a inizio giugno, ma resi noti solo pochi giorni fa dopo la passeggiata degli astronauti cinesi nello spazio. Così la Cina è passata dalle celebrazioni all’indignazione. In tanti sui social si sono chiesti il perché di questo lungo silenzio, oltre a chiedere spiegazioni su quanto sia veramente accaduto. Sul twitter cinese, Weibo, l’hashtag relativo alla vicenda ha raggiunto 130 milioni di visualizzazioni. Dall’azienda intanto non sarebbero giunte scuse, ma avrebbero provato a scusare il funzionario con la spiegazione “aveva bevuto”. Cosa che ha fatto ancora di più inasprire gli animi sui social.