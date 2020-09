Il robot Gundam è finalmente realtà

Un video che mostra un robot di 18 metri muoversi nella città portuale giapponese di Yokohama è diventato virale sui social ottenendo milioni di visualizzazioni nell'ultima settimana. Il robot è il fulcro della Gundam Factory Yokohama, un'attrazione turistica che avrebbe dovuto aprire a ottobre, ma che a causa della pandemia di coronavirus aprirà le porte solo il 19 dicembre.

I video, ripresi da un teleobiettivo dell'utente Twitter @ yoshi115t, mostrano quelli che sembrano essere i test di movimento di un Gundam da 25 tonnellate mentre esce da un'area di deposito, si inginocchia e alza il braccio destro per puntare verso il cielo.

Il Gundam-Lab del parco sarà caratterizzato da un'area espositiva e da un caffè, mentre la Gundam-Dock Tower consentirà ai visitatori di vedere il viso e il corpo del robot che ricalca l'eroe di metallo apparso in Giappone alla fine degli anni '70 come un cartone animato su enormi robot da battaglia pilotati da umani. Questa serie ha generato diversi spin-off e giocattoli ottenendo un seguito in tutto il mondo.

La serie animata arrivò in Italia negli anni '80 facendo proseliti.