Ilaria De Rosa: condannata a sei mesi la giovane hostess arrestata in Arabia Saudita

Sei mesi di carcere alla hostess veneta Ilaria De Rosa, fermata il 5 maggio a Gedda, in Arabia Saudita, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. La 23enne di Resana, in provincia di Treviso, si è sempre dichiarata innocente.

Secondo le accuse la ragazza sarebbe stata trovata con addosso uno spinello, ma le circostanze in cui sono avvenute la perquisizione e il fermo non sono state mai del tutto chiarite. Nel corso di una visita del Console Generale d'Italia, la 23enne avrebbe riferito di essere stata arrestata mentre si trovava a cena da amici. Secondo il suo racconto, nel giardino della villa in cui era ospite si sarebbero presentate una decina di persone armate e in borghese, tanto che la prima impressione era che si trattasse di una rapina. Sarebbero poi scattate le perquisizioni, che avrebbero riguardato anche lei, unica donna a subire un trattamento così invadente probabilmente in quanto non araba.

La giovane, che lavora come hostess per la compagnia lituana Avion Express, sarebbe stata portata in una stazione di polizia e interrogata solo cinque giorni dopo. Ilaria De Rosa ha sempre negato con decisione ogni tipo di addebito circa la detenzione di droga e il consumo di bevande alcoliche. Gli amici della giovane italiana, nelle tre udienze precedenti, avevano scagionato la De Rosa sostenendo che la droga non era sua e che lei con tutta questa faccenda non c'entrava nulla. Ma delle loro deposizioni il giudice saudita non ha tenuto conto. La sentenza dunque è arrivata un po' a sorpresa. La giovane, in carcere dovrà scontare la condanna nel Paese arabo. Per gli altri tre amici della ragazza, arrestati anche loro dalla polizia saudita a quanto pare mentre si trovavano a cena, la sentenza è stata invece ad un anno e sei mesi. Il dispositivo verrà depositato entro 5 giorni e la De Rosa avrà un mese per valutare se presentare o meno il ricorso in appello. Per ora nei confronti della 23enne si spalancano le porte del carcere in quanto, secondo la legge saudita, non esiste la concessione della condizionale, tanto più che alla hostess di Resana non è stata riconosciuta alcuna attenuante.

"Speriamo che riceva un trattamento analogo a quello dei nostri reclusi" ha detto Stefano Bosa, sindaco di Resana, "sei mesi, al netto di una eventuale appello, sono tanti. Ma almeno sappiamo che Ilaria verrà a casa". "Nel rispetto della decisione della magistratura locale - recita un comunicato della Farnesina - il Consolato Generale a Gedda e l'Ambasciata d'Italia a Riad, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, stanno prestando tutta l'assistenza possibile alla

connazionale Ilaria De Rosa e ai familiari. Subito dopo la sentenza è stata chiesta un'altra visita consolare per permettere alla sorella della connazionale di visitarla".

