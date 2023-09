"Vi spiego come lapidare una donna": il video dell'imam dà scandalo

L'imam spiega in video come si esegue "correttamente" la lapidazione per una donna adultera e le reazioni non tardano. Nel post diventato virale sui social, l'imam principale della moschea di Green Lane, Birmingham, nel Regno Unito, spiega in un sermone come si esegue correttamente un'esecuzione per lapidazione di una donna adultera. Il video ha suscitato indignazione e scalpore e come risultato le autorità hanno revocato un finanziamento di due milioni di sterline a fondo perduto destinato alla moschea.

La storia del video in cui l'imam spiega la lapidazione

Il video in questione risale a luglio 2023 ed è solo l'ultimo di una serie di discorsi pronunciati all'interno della moschea di Green Lane che hanno destato scalpore. Come riporta il Daily Mail, nel sermone, l'imam Sheikh Zakaullah Saleem spiega la corretta procedura per una lapidazione: la donna trovata colpevole di adulterio - ha detto - va prima "sepolta fino alla vita" per "salvaguardarne il pudore", e solo dopo si può dare inizio al lancio delle pietre, che termina quando la condannata muore per le lesioni.

Il video del sermone, accessibile fino a poco tempo fa su Youtube, è ora sparito. Lo stesso imam aveva incitato le autorità britanniche a intraprendere azioni legali contro un'insegnante 'colpevole' di aver mostrato in classe immagini del profeta Maometto, cosa proibita dall'Islam.

Un altro imam della Green Lane Mosque, in un sermone spiegava che una donna deve accomodare i "bisogni sessuali" del marito ogni volta che quest'ultimo lo desideri, giustificando quindi anche lo stupro fra le mura domestiche.

Come risultato di questi episodi, alcuni impiegati pubblici, definiti dal tabloid "maldestri", hanno deciso di congelare un finanziamento di 2,2 milioni di sterline - circa 2,5 milioni di euro -, fondi pubblici che loro stessi avevano concesso per costruire un centro per i giovani annesso alla moschea.

La difesa della moschea: "Frasi decontestualizzate"

L'organismo indipendente che certifica la destinazione dei fondi pubblici ha commentando con una nota: "Abbiamo sospeso la distribuzione della sovvenzione e stiamo indagando sulle recenti accuse", la dichiarazione dell'istituto.

Nel mentre, la Moschea di Green Lane ha affermato che le citazioni dell'Imam Saleem sulla lapidazione sono state estrapolate dal contesto, aggiungendo che "non ha suggerito che queste pratiche abbiano un posto nella società britannica".

Un portavoce della polizia del West Midlands ha detto che dopo aver esaminato i videoclip del discorso dell'Imam Saleem "siamo soddisfatti che non ci siano reati penali".

