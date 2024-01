L'imam ucciso a colpi di pistola fuori da una moschea

Un imam di una moschea di Newark, in New Jersey, è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di armi da fuoco. Secondo i media americani Hassan Sharif, questo il nome della vittima, è stato portato all'ospedale universitario in condizioni critiche ed è deceduto qualche ora dopo. Il religioso era stato colpito alle 6 del mattino ora locale fuori dalla moschea Masjid Muhammad. Il killer al momento è ignoto. Per il procuratore generale del New Jersey, Matthew Platkin, non ci sono prove che si tratti di un crimine motivato da pregiudizi legati alla religione o di un atto di terrorismo interno. Ma tutte le piste sono aperte.

Sharif sarebbe stato trovato riverso al suolo in un parcheggio, a pochi metri dall'ingresso della moschea, dagli agenti di polizia interventui sul posto. Il corpo presentava ferite multiple da arma da fuoco all'addome e al braccio sinistro. Al vaglio delle investigatori ci sono le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Alcune non erano operative, ma gli investigatori ritengono di averne trovata almeno una che mostra qualcuno che entra nel parcheggio e poi scappa.