Bimba di 5 anni muore soffocata mentre mangia il suo snack preferito

Una bambina di 5 anni, Imogen Lennon, è morta soffocata da un boccone della sua merendina preferita. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della madre, Samantha, mentre le due stavano tornando a casa a Canowindra, nel New South Wales centro-occidentale, in Australia. La vicenda è avvenuta lo scorso 16 gennaio, ma soltanto negli ultimi giorni la famiglia ha avuto la forza di raccontarla ai media australiani.

Secondo la ricostruzione della stampa locale, la bambina si trovava sul sedile posteriore dell'automobile, di ritorno a casa dopo una lezione di nuoto. Stanca per l'attività sportiva appena conclusa, la piccola avrebbe chiesto alla mamma il suo snack preferito, una sorta di hot dog. Ma proprio un boccone di quella merenda le è andato di traverso, bloccandole la respirazione. La donna, presa dal panico, ha subito chiamato un'ambulanza, ma in quel momento erano tutte troppo lontane, così è stata la stessa mamma ha portare la bimba in ospedale. Purtroppo, nonostante l'intervento dei soccorsi, Imogen è deceduta poco dopo l'arrivo al nosocomio.

Un dolore immenso, quello della famiglia, raccontato sulla pagina di GoFundMe dove è stata aperta una raccolta fondi per pagare il funerale di Imogen: "Nonostante gli sforzi eroici di Sam, la chiamata in ospedale e l'aiuto di un passante, è stata la stessa Samantha ad accompagnare sua figlia in ospedale perché troppo lontane per far intervenire i soccorsi. Dare un senso a una perdita così tragica in questo modo è inconcepibile, non ci sono parole che possano descrivere con precisione quanto sia distrutta la famiglia di Imogen. È impossibile immaginare la vita senza Imogen".