Per errore riceve lo stipendio 330 volte: si dimette e fugge

La busta paga avrebbe fatto impallidire qualsiasi persona comune: 330 volte lo stipendio concordato. Così un operaio di un'azienda cilena, vista la somma, si è dimesso ed è fuggito. Adesso è ricercato.

Il lavoratore è un assistente alle spedizioni dell'azienda Consorcio Industrial de Alimentos, tra le maggiori produttrici di carne e salumi del Paese. A maggio ha ricevuto 165.398.851 pesos (quasi 170 mila euro), invece dei consueti 500 mila pesos mensili (poco più di 500 euro, al cambio attuale).

Secondo quanto scrive il quotidiano locale Diario Financiero, l'uomo ha inizialmente allertato il suo manager dell'errore. Il manager ha interessato l'ufficio delle risorse umane che ha chiesto al lavoratore di recarsi presso la sua banca e restituire il denaro extra. L'impiegato prima ha accettato di andare in banca, ma poi ha cambiato idea. Ha dato le dimissioni attraverso una lettera inviata alla società dal suo legale. Da allora non si hanno più notizie. L’ex dipendente è dunque stato denunciato dall’azienda per appropriazione indebita.