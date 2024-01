Le imprese israeliane al collasso: "Senza lavoratori palestinesi costretti a chiudere"

Dal settore delle costruzioni a quello della ristorazione, passando per l'agricoltura. Da quando è scoppiata la guerra nella Striscia di Gaza, centinaia di imprese israeliane sono entrate in profonda crisi. Il motivo? La carenza di lavoratori palestinesi, ai quali il governo ha imposto il divieto di soggiornare a Israele per ragioni di sicurezza.

Il blocco è sostenuto dai partiti di estrema destra del governo di Benjamin Netanyhau. E per ovviare alla carenza di manodopera l'esecutivo ha messo in campo un sistema di incentivi per favorire l'occupazione di israeliani. Ma i tentativi di sostituire i palestinesi si stanno rivelando fallimentari: finora, stando ai dati dello stesso governo, sono stati assunti 773 israeliani, di cui la stragrande maggioranza nell’agricoltura. Ma prima dello scoppio del conflitto, i palestinesi impiegati dalle imprese israeliane erano circa 150mila.

La maggior parte di loro aveva un regolare contratto di lavoro: circa 110mila persone che ogni giorno, partendo dalle loro case in Cisgiordania, raggiungevano le industrie, i cantieri o i campi in Israele in cambio di stipendi più bassi rispetto a quelli medi dei lavoratori israeliani. C'erano poi altri 40mila tranfrontalieri irregolari, secondo quanto calcolato da un’analisi del ricercatore Haggay Etkes. In base alla legge, gli imprenditori che li utilizzavano rischiavano il carcere. Ma le autorità di Tel Aviv chiudevano più di un occhio.

Del resto, la dipendenza delle imprese israeliane dalla manodopera palestinese è diventata sempre più forte negli anni. "Gli israeliani non vogliono fare quei lavori", dice il ristoratore Ilon Zigdon al quotidiano israeliano Haaretz. Parole che ricalcano quelle di altri imprenditori, in particolare del settore delle costruzioni e dell'agricoltura. "Al momento sugli alberi ci sono frutti per un valore di 1,6 miliardi di shekel (390 milioni di euro, ndr) che nessuno raccoglie", afferma Daniel Klusky, segretario generale dell'Associazione dei coltivatori di agrumi. C'è chi ha provato a cercare lavoratori altrove, anche molto lontano da Israele, ma invano: "Ho provato a coinvolgere lavoratori cinesi, ma vogliono 1.500 shekel al giorno (circa 360 euro, ndr) e, anche in quel caso, non vogliono lavorare", dice un imprenditore edile.

Secondo una stima del capo economista del ministero delle Finanze, il danno a breve termine alla produttività nei settori più colpiti dalla carenza di manodopera palestinese ammonta a oltre 730 milioni di euro al mese. "Man mano che questo danno si accumula, colpirà non solo gli imprenditori che dipendono dai palestinesi, ma anche l’economia israeliana nel suo complesso", scrive Haaretz. "Molti imprenditori sono sull'orlo del collasso economico", afferma Eran Siev, capo dell'Associazione dei costruttori.

Ecco perché nel Paese stanno crescendo le pressioni delle imprese su Netanyahu perché dia una risposta al problema. Il premier non ha ancora presentato un piano chiaro, ma ha fatto cenno alla possibilità di rilasciare una serie di permessi ai lavoratori palestinesi per impieghi "in luoghi isolati sotto adeguate misure di sicurezza", ha detto durante una conferenza stampa.