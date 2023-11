Le impressionanti immagini della distruzione a Gaza riprese con un drone

Gran parte della Striscia di Gaza è ridotta ormai in un cumulo di macerie. Le immagini riprese con un drone dal fotografo Mohammed Abo Mostafa, che si trova a Gaza, e condivise si Instagram, mostrano l'ampiezza della distruzione causata dai bombardamenti di Israele nel quartiere universitario di Al Zahraa.

Un servizio del canale Al Jazeera, sempre con immagini riprese da un drone nella stessa città, mostra ancora meglio e da più angolature la distruzione causata dagli attacchi di Tel Aviv. Al-Zahra si trova a 10 chilometri a sud di Gaza City. Sede dell'Università della Palestina, il quartiere è stato ridotto in macerie dagli attacchi israeliani. I funzionari palestinesi affermano che più di 98mila case sono state ridotte in macerie in tutto il territorio.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha spinto perché si arrivi a un pieno cessate il fuoco umanitario tra Israele e i militanti palestinesi di Hamas, invece di una tregua temporanea. "Il dialogo che ha portato all'accordo deve continuare e sfociare in un pieno cessate il fuoco umanitario, per il bene della popolazione di Gaza, di Israele e dell'intera regione", ha dichiarato il portavoce di Guterres, Stephane Dujarric.

Le Nazioni Unite hanno aumentato la consegna di aiuti umanitari nella Striscia negli ultimi quattro giorni durante la tregua e hanno inviato aiuti ad alcune aree settentrionali dell'enclave costiera che erano state in gran parte tagliate fuori per settimane, ha detto Dujarric. "Ma questi aiuti sono appena sufficienti per far fronte alle enormi necessità di 1,7 milioni di sfollati. La catastrofe umanitaria a Gaza si aggrava di giorno in giorno", ha dichiarato.

La guerra è iniziata quando i militanti di Hamas hanno fatto irruzione da Gaza il 7 ottobre e si sono scatenati nel sud di Israele, uccidendo 1.200 persone, tra cui neonati e bambini, e sequestrando più di 200 ostaggi. Israele ha risposto con un assalto totale nella Striscia, da cielo e terra, che ha ucciso 14.800 palestinesi, quattro su dieci dei quali bambini e minori sotto i 18 anni, secondo i funzionari sanitari del territorio controllato da Hamas.

