L'imputato viene condannato e salta sulla giudice: zuffa furibonda, volano calci e pugni

Nella giornata di mercoledì 3 gennaio un uomo si è letteralmente scagliato contro la giudice che aveva appena pronunciato la sua condanna in aula, aggredendola violentemente. Il "fattaccio", documentato da un video registrato dalle telecamere, è avvenuto nell'aula di un tribunale a Las Vegas. Deobra Redden, questo il nome del 30enne autore del gesto, si trovava sotto processo per un'accusa di aggressione con lesioni e gli era stata appena negata la libertà vigilata.

(L'aggressione si può vedere a partire dal minuto 7)

Come si vede chiaramente dal video, ottenuto dalla stazione locale "8 News Now" e poi diffuso da altre emittenti, Redden si trovava seduto dietro il suo banco quando, alla pronuncia della condanna, è saltato in piedi per gettarsi contro la giudice del tribunale distrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus. Necessario l'intervento di diversi addetti alla sicurezza presenti in aula, che hanno fermato Redden mettendo al sicuro la giudice. Pochi minuti prima dell'aggressione, l'avvocato di Redden aveva chiesto alla giudice Holthus di condannare il suo cliente alla libertà vigilata, la quale aveva però negato la richiesta: "Penso che sia ora che provi un assaggio di qualcos'altro".

Redden era già stato davanti alla stressa giudice come imputato per distruzione dolosa di proprietà, e ora si trova a dover rispondere di nuove accuse di percosse. "Grazie a Dio la giudice sta bene", ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Clark Steve Wolfson in una nota. "Senza quanti sono intervenuti in suo aiuto, la situazione sarebbe stata ben peggiore poiché l’imputato ha mostrato un comportamento estremamente violento. Sono fiducioso che ci saranno delle conseguenze", ha concluso.