Un politico ha utilizzato l'intelligenza artificiale per fare un comizio dal carcere

Può un ex premier fare campagna elettorale per le presidenziali da una cella del carcere in cui è detenuto? Secondo l'ex primo ministro pachistano Imran Khan è possibile. Il leader dell'opposizione al governo sostenuto dai militari ha infatti sfruttato l’intelligenza artificiale per fare campagna elettorale da dietro le sbarre della prigione in cui è rinchiuso dallo scorso agosto, per le accuse di aver divulgato documenti riservati.

Khan è così potuto intervenire a una manifestazione virtuale organizzata dal suo partito sui social media, nonostante la prigionia e la censura adottata dalle autorità per impedire che si candidi nuovamente alle presidenziali del prossimo 8 febbraio. Come è stato possibile? Il suo partito, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ha utilizzato l'intelligenza artificiale per creare un messaggio di quattro minuti usando una voce clonata del politico settantunenne, poi trasmesso durante un raduno virtuale ospitato sui social media. L'ex premier ha fornito un testo scritto attraverso i suoi avvocati. Il suo discorso è stato poi trasformato in un audio utilizzando un tool di intelligenza artificiale che permette di creare dei "cloni vocali" a sulla base di discorsi preesistenti, ricreando l'intonazione e l'accento del politico pachistano. "Miei concittadini pakistani, vorrei innanzitutto elogiare il team dei social media per questo storico tentativo", ha detto la voce che imitava Khan. "Forse vi state chiedendo come sto in prigione. Oggi la mia determinazione per una vera libertà è molto forte".

La manifestazione è stata organizzata dal PTI, diretto da un leader a interim dopo l'arresto di Khan, in vista delle elezioni in programma nel febbraio prossimo. È la prima volta che l'Intelligenza Artificiale viene utilizzata per fare parlare un individuo che si trova in carcere.