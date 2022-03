In Cina nuovo picco di casi Covid: milioni in lockdown

La Cina ha segnalato altri 2.343 nuovi casi di Covid-19 registrati domenica, in calo sui quasi 3.400 del giorno precedente, di cui 1.337 di trasmissione domestica (da 1.807 di sabato), 100 importati (da 131) e 906 asintomatici (da 1.455), secondo gli ultimi gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale. Tra le nuove infezioni interne, 895 sono state trovate della provincia di Jilin che si conferma come la piu' critica nel Paese, 92 nello Shandong, 79 nel Guangdong, 60 nello Shaanxi, 51 nell'Hebei, 41 a Shanghai, 40 a Tianjin, 16 nello Jiangsu e 12 nel Gansu. La parte residua, invece, fa capo ad altre 8 diverse province.

L'hub tecnologico meridionale di Shenzhen, appena messo in lockdown, ha detto agli oltre 17 milioni di residenti di rimanere a casa mentre la citta' lotta per sradicare una riacutizzazione di Omicron legata alla vicina Hong Kong devastata dalla quinta ondata del nuovo coronavirus. Il blocco e la sospensione dei trasporti pubblici dureranno fino al 20 marzo, mentre ha preso il via oggi il primo dei tre round di test di massa. ha affermato un avviso del governo cittadino, aggiungendo che lancera' tre round di test di massa.

Non ci sono stati nuovi decessi, lasciando il bilancio delle vittime a livello nazionale invariato a quota 4.636, mentre nel conteggio al 13 marzo, il numero dei contagi confermati e' salito a 116.902 casi.