Scontro tra treni a Barcellona: almeno 150 feriti

Più di 150 persone sono rimaste ferite in una collisione tra due treni in Catalogna alla stazione Rodalies de Montcada i Reixac, alle porte di Barcellona, alle 7:50 di oggi mercoledì 7 dicembre 2022. Al momento sono tre le persone trasferite in condizioni lievi in ??diversi centri sanitari a Badalona e Cerdanyola.

Sul posto i soccorritori stanno prestando la prima assistenza ai passeggeri. "Ero sul treno che è stato fermato ed è stato investito da un altro - ha detto un passeggero al quotidiano La Vanguardia - Momenti di panico, urla e angoscia. Questa mancanza di sicurezza è intollerabile".