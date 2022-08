L'Europa brucia: record di incendi nel 2022

Da Nord a Sud, da Est a Ovest: dall'inizio del 2022 sono oltre 600mila gli ettari distrutti dalle fiamme nell'Unione europea. Un'area vasta più dell'intera Liguria, grande 542mila ettari. Un record tutt'altro che felice, una cifra quadruplicata rispetto alla media degli ultimi 16 anni, "ferma" a 158mila ettari. Un flagello, quello degli incendi, quantificato nei numeri forniti dall’European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, che confermano anche il record di grandi incendi: da gennaio ad oggi sono stati 2.144 nell'Unione europea, contro una media di 493 registrata tra il 2006 e il 2021. L'Italia, come testimoniano gli ultimi eventi, sta vivendo un periodo di grande emergenza: nel 2022 sono andati in fumo 37mila ettari, contro una media annua di 34mila, e ci sono stati 319 grandi incendi (media 143).

Dati preoccupanti, soprattutto se confrontati con il monitoraggio del 2021 in cui, sempre nel periodo tra il 1° gennaio e il 16 luglio, erano andati in fumo 346mila ettari, un'area vasta quanto la Valle d'Aosta, ma molto inferiore rispetto a quella registrata quest'anno. Sempre secondo il report relativo allo scorso anno, uno dei Paesi Ue maggiormente colpito risultava essere la Romania con 149mila ettari distrutti da inizio anno e 735 grandi incendi. Anche in questo caso si trattava delle cifre più elevate registrate negli ultimi 16 anni. Dati record anche per gli altri Paesi dell'Est Europa: Croazia aveva perso 28mila ettari bruciati in 134 incendi, la Bulgaria 7.735 ettari in 50 incendi, l'Ungheria 5.877 ettari in 44 incendi e la Slovacchia 275 ettari.