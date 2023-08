Le Hawaii assediate dagli incendi, almeno sei morti. Turisti e residenti in fuga

Almeno sei morti e migliaia di sfollati. Gli incendi hanno devastato l'arcipelago americano delle Hawaii, interessando principalmente l'isola di Maui. I roghi, alimentati dai forti venti dell'uragano Dora che sta attraversando l'Oceano Pacifico, hanno distrutto attività commerciali e case. Alcuni residenti si sono gettati in mare per sfuggire alle fiamme.

La città turistica di Lahaina, sulla costa occidentale di Maui, è stata la più colpita ed è stata in gran parte distrutta dalle fiamme. "È un giorno profondamente triste", ha detto il sindaco di Maui Richard Bissen confermando alla stampa le vittime.

Il vento ha abbattuto molti pali dell'elettricità e le comunicazione sono difficili. Questo complica notevolmente il compito dei servizi di emergenza: in alcune zone dell'isola non funziona neanche il servizio di chiamata di emergenza 911.

Secondo la Contea di Maui, più di 2.100 persone sono state accolte nei centri di emergenza e circa duemila turisti sono stati ospitati all'aeroporto di Kahului, in attesa dell'evacuazione.

Wildfire has engulfed businesses on Front Street in downtown Lahaina in West Maui, home to 12,000 people.



The Coast Guard is responding to people who were forced to go into the ocean due to the flames.



Video credit to Alan Dickar, a local resident of Lahaina. pic.twitter.com/8uiyHQP55B