Le immagini impressionanti degli incendi in Siberia

Un vero e proprio "tornado di fuoco" sta mettendo in ginocchio la regione di Kurgan, nella Russia siberiana. Un violentissimo incendio sta devastando le zone boschive e si avvicina ai centri abitati, in molti luoghi la situazione è critica e gli aerei non possono decollare. Il governatore del distretto di Kurgan, Vadim Shumkov, ha dichiarato lo stato d'emergenza nell'intera regione, lanciando un appello rivolto ai cittadini: "In caso di pericolo evacuate immediatamente, portate con voi bambini e parenti anziani".

I media locali riferiscono di persone evacuate dal villaggio di Juldus, dove circa 20 case e una scuola sono state letteralmente inghiottite dalle fiamme. Decine le persone ricoverate negli ospedali per ustioni e intossicazioni. Le vittime confermate al momento sono quattro, ma il bilancio potrebbe essere destinato a peggiorare.

Le autorità hanno inviato sul posto ulteriori risorse per fronteggiare l'emergenza, centinaia di persone e mezzi speciali: i vigili del fuoco in azione da giorni, soprattutto a causa del forte vento, non riescono ad arginare le fiamme. Una situazione drammatica difficile da gestire, anche perché la Russia ha gran parte delle forze militari impegnate nel conflitto con l'Ucraina che va avanti da oltre un anno. Un inferno mostrato dalle immagini condivise sui social dagli utenti: boschi in fiamme e case devastate. Le autorità regionali hanno avviato un'indagine per chiarire le cause di questi terribili incendi e punire gli eventuali responsabili.