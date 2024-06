Incendio devasta celebre mercato all'aperto: almeno 1.000 animali domestici bruciati vivi

"Pet market inferno", titola The National Thailand. Una strage di animali domestici. Circa 1.000 esemplari sono rimasti uccisi in un devastante incendio scoppiato oggi nel famoso mercato all'aperto di Chatuchak, a Bangkok, distruggendo quasi 100 negozi.

Uccelli, cani, gatti e serpenti sono stati bruciati vivi nelle loro gabbie nella zona riservata agli animali domestici, che comprendeva anche ratti, pitoni e gechi. L'incendio, in base a una prima ipotesi, è stato innescato da un cortocircuito elettrico: non sono state segnalate vittime o feriti. Con migliaia di negozi e bancarelle in vicoli stretti, Chatuchak è uno dei mercati più grandi del Sud-Est asiatico. È anche il mercato più grande e conosciuto della Thailandia, con 200.000 turisti che vi si riversano ogni sabato e domenica. Ma la parte del mercato che vende animali domestici è aperta tutta la settimana.

Tale zona del mercato è sottoposta a ispezioni regolari ed è stata criticata per le cattive condizioni di vita degli animali, con alti tassi di malattie e morte. L'incendio ha danneggiato la maggior parte dei 118 negozi della zona riservata agli animali domestici, che si estende su una superficie di circa 1.400 metri quadrati.

La proprietaria di un negozio di nome Meecha ha detto al notiziario online Thaiger di essere stata svegliata dalle grida degli animali nel soppalco sopra il suo negozio. "All'improvviso, un fumo denso ha riempito l'aria, rendendo impossibile respirare"; si è salvata scappando attraverso una finestra. Alcuni negozianti vivono dentro al mercato, ma non è chiaro quanti fossero presenti quando è scoppiato l'incendio.

A massive fire broke out early this morning in Chatuchak, devastating 118 shops, primarily in the area where live animals were kept.



Reports indicate that thousands of birds, dogs, cats, and other animals perished in the blaze.



The fire reportedly started because one of the… pic.twitter.com/iSZ0ccnn2s