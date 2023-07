Incendio sotto all'aereo appena atterrato: paura in pista, le immagini

Un piccolo camion dei servizi aeroportuali si è incendiato sotto l'aereo appena atterrato: minuti di paura a bordo del Boeing 777.

Caminhão de água pega fogo ? debaixo de Boeing 777 da Air Canada em Montreal na parte fresca do Canadá pic.twitter.com/P6YDu7bl3n — AEROIN (@aero_in) July 10, 2023

L'Air Canada Boeing 777 proveniente da Ginevra era appena atterrato al Pierre Elliott Trudeau Airport in Quebec, quando un veicolo posizionato proprio sotto l'aereo è andato in fiamme. I passeggeri a bordo, terrorizzati, sono stati fatti sbarcare tutti incolumi e l'intervento rapido dei vigili del fuoco ha permesso di domare l'incendio e riportare la calma nello scalo in poche decine di minuti.

Nessuno è rimasto ferito.