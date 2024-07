Casa di riposo va a fuoco: dieci anziani morti

Dieci persone sono morte nell'incendio di una residenza per anziani nella città di Treinta y Tres, in Uruguay. "Le vittime sono otto donne e due uomini", riferisce il ministero dell'Interno in un comunicato. Fumo e fiamme non hanno dato scampo a dieci ospiti della casa di cura.

L'incendio ha avuto origine nel soggiorno, ma il fumo si è incanalato anche nelle altre stanze della casa, tra cui tre camere da letto, secondo il rapporto della polizia. Sul posto sono arrivati ​​i vigili del fuoco ma sia il cancello di accesso alla proprietà che il portone d'ingresso dell'abitazione erano chiusi e le operazioni di soccorso non sono state semplici. Sette di anziani erano già morti per le esalazioni del fumo, quando sono stati raggiunti. Altri tre residenti sono stati portati in gravi condizioni all'ospedale della città di Treinta y Tres, dove sono poi morti. Una giovane donna di 30 anni, che lavorava nella residenza, è riuscita a fuggire attraverso un garage laterale prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, e non ha riportato ferite. Le cause dell'incendio non sono state ancora individuate. Il governo dipartimentale di Treinta y Tres ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.