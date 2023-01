Terribile incendio in caserma: almeno 15 morti

Almeno 15 militari hanno perso la vita in un terribile incendio divampato nella notte in una caserma dell'esercito in Armenia. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa armeno, oltre alle 15 vittime ci sarebbero altri tre militari ricoverati in gravi condizioni. Le cause dell'incendio, sottolineano le autorità locali, sono ancora da accertare. La caserma si trova nel territorio del villaggio di Azat, nella zona di Gegharkunik, a circa 80 chilometri a est della capitale Yerevan.

"Secondo le prime informazioni - si legge in una nota del ministero - l'incendio è scoppiato in una caserma che ospita un'unità militare di ingegneri e cecchini, e le condizioni di tre militari sono valutate come gravi".