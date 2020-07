Brucia la cattedrale di Nantes, l'incendio domato dai pompieri

Un violento incendio è divampato all'interno della cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul a Nantes. Secondo quanto riporta il sito di Le Parisien, che pubblica foto riportate sui social media della chiesa in fiamme, le fiamme si sarebbero sviluppate verso le 7.30 del mattino e poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme.

Le immagini mostrano come dal rosone della cattedrale gotica divampassero le fiamme all'interno della chiesa da cui esce un denso fumo nero. Ignote al momento le cause del rogo.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020

L'incendio è stato circoscritto in qualche ora. Lo ha dichiarato in un punto stampa il direttore dipartimentale dei vigili del fuoco di Nantes, Laurent Ferlay, precisando che "non è uno scenario come quello di Notre Dame", riferendosi al terribile incendio che oltre un anno fa ha distrutto parte della cattedrale di Parigi. I danni principali sono stati riportati dal grande organo della cattedrale che è stato "interamente distrutto", mentre anche la piattaforma dove poggiava viene definita "instabile" dal capo dei pompieri, secondo quanto riporta il sito di Le Parisien.