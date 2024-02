Cos'è successo alla centrale nucleare di Chinon, in Francia

Sono stati spenti due reattori della centrale nucleare di Chinon, in Francia, dopo un incendio scoppiato nella notte fra venerdì e sabato. A renderlo noto è l'Edf (Électricité de France). Il rogo, che è stato in seguito spento, ha interessato il trasformatore principale dell'unità di produzione numero 3, in un settore dell'impianto privo di processi e materiali nucleari, si precisa.

L'unità è stata spenta automaticamente. Come misura cautelativa, è stato chiuso anche il reattore numero 4, accoppiato al numero 3. L'Istituto per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare ha garantito che "non ci sono impatti sulla popolazione o l'ambiente". In ogni caso non c'è stato nessun allarme anche perché i sistemi di sicurezza della centrale hanno funzionato alla perfezione.