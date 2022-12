Maxi incendio in un centro commerciale a Mosca: almeno una vittima

Un incendio è scoppiato nel grande centro commerciale Mega Khimki, a nord-ovest di Mosca: l'intera struttura è avvolta dalle fiamme, che si sono propagate su una superficie di 7.000 metri quadrati. La causa esatta dell'incendio sarà stabilita da un'inchiesta ma se le autorità non escludono l'origine dolosa, i vigili del fuoco sul posto parlano di un cortocircuito in un grande magazzino fai-da-te della catena Obi come l'origine dell'incendio: "L'incendio nel negozio Obi è stato innescato da un cortocircuito. Un'esplosione ha causato la propagazione delle fiamme", ha detto la fonte.

Nell'incendio è divampato alle 6 di stamattina (4:00 italiane) e le fiamme avrebbero causato almeno una vittima. L'agenzia di stampa "Ria Novosti" riferisce che estinzione delle fiamme è complicata dalle caratteristiche strutturali dell'edificio e dal crollo del tetto.