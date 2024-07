Scoppia incendio in centro commerciale, gente intrappolata dentro: almeno otto morti

Almeno otto persone sono morte in un grande incendio divampato in un centro commerciale in Cina, a Zigong, città da 2,5 milioni di abitanti nella provincia sud-occidentale del Sichuan.

Come riporta l'emittente statale Cctv, circa trenta persone sono state salvate mentre un numero imprecisato è ancora intrappolato dentro l'edificio. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, e le operazioni di ricerca e salvataggio vanno avanti per tirare fuori chi è rimasto dentro l'edificio in fiamme.

Come si vede dal video, le fiamme sono imponenti e hanno prodotto una densa nube di fumo. L'incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio in un centro commerciale ai piedi di un edificio di 14 piani. Incendi di queste dimensioni non sono rari in Cina. A gennaio almeno 39 persone sono morte in un incendio in un negozio nel centro del paese. Secondo le autorità, l’incendio è scoppiato nel seminterrato di un negozio quando i lavoratori "hanno infranto le regole", come riporta Afp. Il presidente cinese Xi Jinping ha poi chiesto di trarre lezioni dal disastro per evitare ulteriori tragedie.

Nello stesso mese, un incendio in un edificio residenziale ha ucciso almeno 15 persone. Cinque giorni prima, 13 studenti avevano perso la vita in un incendio scoppiato nel dormitorio di un collegio. L'anno scorso, un incendio in un ospedale di Pechino ha ucciso 29 persone e ha costretto i pazienti disperati a gettarsi dalle finestre per scappare.