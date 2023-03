La chiesa rasa al suolo da un impressionante incendio: le immagini

La chiesa della contea di Burlington, nel New Jersey (Stati Uniti), è stata letteralmente rasa al suolo da un violento incendio. Le fiamme sono divampate intorno alle 18, ora locale, di lunedì 20 marzo, presso il Fountain of Life Center a Florence Township: il rogo ha provocato una imponente colonna di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Per fortuna, come riportano i media locali, non sono stati segnalati feriti o vittime, ma i danni alla struttura sono molto ingenti. Il tetto della chiesa è crollato proprio mentre un centinaio di vigili del fuoco stavano tentando di domare le fiamme, con l'incendio che ha interessato soprattutto la zona del santuario.

"Si tratta di una perdita devastante - ha dichiarato ai media locali Russell Hodgins, pastore della chiesa protestante - Stiamo ancora lavorando per mettere al sicuro un edificio collegato alla chiesa". Per domare l'incendio e mettere al sicuro la zona è stato necessario l'intervento di oltre 100 vigili del fuoco, il cui lavoro è stato lodato da Robert Tharp, amministratore del distretto dei vigili del fuoco di Florence Township: "I vigili del fuoco hanno fatto un lavoro straordinario per cercare di fermare l’incendio all’interno. Le dimensioni dell’edificio e la quantità di fuoco presente ci hanno costretto a passare a un’operazione difensiva". Sul caso è stata aperta un'indagine che servirà a fare luce sulle cause che hanno innescato il terribile incendio.