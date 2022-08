Nuovo crollo al porto di Beirut, silos collassa dopo incendio: il video

Un nuovo crollo al porto di Beirut, in Libano. A quasi due anni dall'esplosione di quasi 3mila tonnellate di nitrato d’ammonio depositate nel porto senza misure di sicurezza che provocò la morte di oltre duecento persone e il ferimento di più di 7mila. Oggi è crollata una parte del moncone di silos, una struttura ormai abbandonata rimasta in piedi dopo l’esplosione del 4 agosto 2020. Le immagini e le reazioni dei testimoni sono state immortalate in diversi video sui social.

Silos of #Beirut port are burning again today. Smoke in midst of destruction from massive explosion 2 years ago, perfectly depict the level of mismanagement and dysfunction of Lebanese state: pic.twitter.com/uFYhFZy3yM