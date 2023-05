Le sequestrano il cellulare, lei dà fuoco al dormitorio: morte 19 studentesse

Avrebbe dato fuoco al dormitorio dopo essere stata punita con il sequestro del cellulare. Sarebbe questo il movente alla base del terribile incendio che domenica scorsa ha devastato un dormitorio scolastico nella città di Mahdia, in Guyana, provocando la morte di 19 studentesse e il ferimento di altre nove. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, ad appiccare il fuoco sarebbe stata una delle studentesse, che era stata punita con il sequestro del cellulare dopo la scoperta di una relazione con un uomo più anziano.

Una punizione che avrebbe provocato l'ira della giovane che prima ha minacciato gridando di dare fuoco all'edificio, e poi ha messo in pratica il suo folle intento. La 14enne sarebbe poi andata in bagno e avrebbe spruzzato un prodotto insetticida sulle tende, incendiate poi con un fiammifero. In quel momento le porte del dormitorio erano state chiuse dalla guardiana per evitare che le ragazze uscissero di notte, con le stanze che sono diventate delle trappole infernali per le 19 studentesse rimaste uccise. La presunta piromane non è tra le vittime, ma si trova ricoverata in ospedale per le ustioni riportate. Secondo quanto dichiarato dal consulente del ministero della salute Leslie Ramsammy, una volta guarita, verrà condotta in un carcere minorile, dove rimarrà fino al raggiungimento della maggiore età.