Incendio nel dormitorio di una scuola: è strage

Un terribile incendio divampato nella notte ha distrutto un dormitorio scolastico situato nella provincia centrale cinese di Henan. Secondo le autorità locali il bilancio è drammatico: almeno 13 persone hanno perso la vita tra le fiamme. Dopo le 23 (ora locale) di ieri, venerdì 19 gennaio, i vigili del fuoco locali sono intervenuti nel dormitorio della scuola Yingcai nel villaggio di Yanshanpu, nei pressi della città di Dushu. Il rogo è stato domato dopo circa 40 minuti: una persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre sono 13 le vittime rinvenute sul posto. Le autorità hanno aperto un'indagine sull'incendio per determinarne la causa ed eventuali responsabilità. Il villaggio di Yanshanpu si trova alla periferia di Nanyang, una città di quasi 10 milioni di abitanti. Sono poche le informazioni sul collegio disponibili al pubblico, anche se i video sui social media pubblicati in precedenza mostravano bambini piccoli, compresi quelli della scuola materna, che indossavano grembiuli con il logo della scuola, nonché bambini più grandi alle prese con lezioni di calligrafia. Anche l'identità delle vittime non è ancora stata resa nota.

Purtroppo, in Cina non si tratta della prima volta in cui si verificano incidenti di questo tipo, spesso a causa della scarsa applicazione delle norme di sicurezza. 26 persone rimasero uccise e decine furono ricoverate in ospedale dopo che le fiamme devastarono velocemente la sede di una compagnia mineraria nello Shanxi. Dopo l'incidente, il presidente Xi Jinping chiese al Paese di "condurre indagini approfondite sui rischi nascosti nelle industrie chiave, migliorare i piani di emergenza e le misure di prevenzione". Lo scorso aprile, tra i casi più clamorosi, un incendio in un ospedale di Pechino, infine, uccise 29 persone costringendo decine di persone disperate a gettarsi dalle finestre per sfuggire alla violenza delle fiamme che, secondo le indagini successive, erano partite dai lavori di ristrutturazione in corso in un reparto della struttura. Uno dei peggiori disastri avvenuti nella capitale cinese negli ultimi decenni.