Esplode una fabbrica di batterie: almeno 20 morti

Almeno 20 vittime. Questo il drammatico bilancio del terribile incendio che ha devastato una fabbrica di batterie al litio Aricell a Hwaseong, a sud di Seoul, in Corea del Sud. I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono riusciti a domare le fiamme: come riferito dall'agenzia di stampa Yonhap, al momento sono stati trovati 20 cadaveri, ma non è escluso che il numero di morti possa aumentare I soccorsi stanno setacciando ciò che resta dell'edificio, dove erano impiegate circa 100 persone: 78 operai sono stati portati in salvo, ma alcuni di loro risultano ancora dispersi.

Corea del Sud, incendio in una fabbrica di batterie al litio

"I lavoratori hanno sentito una serie di esplosioni al secondo piano, dove le batterie al litio vengono ispezionate e imballate - ha riferito ai media locali Yonha Kim Jin-young, un membro dei vigili del fuoco -. Stiamo lavorando per rimuovere i corpi. Una squadra di soccorso si è recata all'interno e sta effettuando operazioni di ricerca e salvataggio. È stato difficile entrare nell'edificio perché temevamo ulteriori esplosioni, siamo riusciti a spegnere le fiamme con la sabbia asciutta".

Nel deposito situato al secondo piano della fabbrica Aricell si stima ci fossero circa 35mila batterie al litio, utilizzate nei settori più disparati, dai computer ai veicoli elettrici. In caso di incendio queste batterie possono diventare molto pericolose, in quanto bruciano velocemente a temperature elevate ma le fiamme sono difficili da controllare con i convenzionali metodi di estinzione degli incendi. Proprio per questo motivo i vigili del fuoco sudcoreani, non riuscendo a spegnere le fiamme con l'acqua, hanno optato per la sabbia.

Come mostrano le immagini diffuse sui social dall'agenzia Yonhap, dopo una prima esplosione la fabbrica è stata avvolta dalle fiamme, con una colonna di fumo nero e denso che si è alzata sopra l'edificio. Una scena terribile, che ha costretto le autorità locali a mobilitare tutto il personale e le attrezzature disponibili per le operazioni di soccorso e salvataggio.