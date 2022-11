Incendio in fabbrica: morti 38 operai

Sono almeno 38 le persone che hanno perso la vita nel violentissimo incendio scoppiato in una fabbrica di Anyang, nella provincia centrale cinese di Henan. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale ma, come riportano i media locali, sono ancora da chiarire le cause del rogo.

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 novembre, intorno alle 16.30 ora locale in una fabbrica di sostanze chimiche e altri prodotti industriali nella città di Anyang. Le fiamme sono state domate circa quattro ore dopo, intorno alle 20 (sempre ora locale) e completamente estinte intorno alla mezzanotte, grazie alla mobilitazione di 240 vigili del fuoco e 63 veicoli.

Secondo i primi risultati delle indagini preliminari, l’incendio sarebbe stato innescato da operazioni di saldatura realizzate in violazione delle adeguate misure di sicurezza. Le autorità cinesi hanno reso noto di aver arrestato "i sospetti criminali" responsabili della tragedia avvenuta nello stabilimento di Anyang, senza però fornire ulteriori informazioni