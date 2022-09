Incendio devasta grattacielo in Cina: foto e video

Incendio in un grattacielo in Cina. Le immagini sono impressionanti. Secondo i media statali, un grande incendio è scoppiato in un grattacielo nella città di Changsha, nell'Hunan, una provincia della Cina centro-meridionale. Non è chiaro se ci siano vittime o feriti.

Dall'edificio esce fumo denso e diversi piani sono in fiamme. I vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare per spegnere le fiamme e permettere i soccorsi. L'incendio ha distrutto un alto edificio che ospitava un ufficio della società di telecomunicazioni statale China Telecom. Changsha, che è il centro principale e il capoluogo della provincia di Hunan, ha una popolazione di circa 10 milioni di persone.