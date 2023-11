Scoppia un incendio in albergo, è strage: 13 morti

Il bilancio è molto pesante. Almeno 13 morti in un incendio scoppiato in un albergo ad Almaty, la città più popolosa del Kazakistan. Il dipartimento per le situazioni di emergenza dell'ex capitale kazaka, precisando che l'incendio è ormai domato.

"Durante l'identificazione e l'estinzione dell'incendio, secondo le prime informazioni, sono stati rinvenuti i corpi di 13 persone; le loro identità sono in fase di verifica", hanno spiegato le autorità locali. Un bilancio pesantissimo.

Le squadre di soccorso hanno detto che 72 persone si trovavano nell'albergo quando è scoppiato l'incendio: 59 sono state evacuate in sicurezza. L'incendio è stato spento alle 6:22 di giovedì mattina. Si indaga su chi o cosa abbia innescato l'incendio.

