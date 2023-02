Maxi incendio in un resort, turisti italiani in fuga: due ricoverati

Paura per un gruppo di italiani in vacanza in Kenya. Un vasto incendio si è sviluppato mercoledì 22 febbraio a Watamu, località tra le più frequentate dai turisti. Secondo le informazioni diffuse dal portale Malindikenya.net (gestito dagli italiani in Kenya, ndr),, il rogo è partito da un ristorante e le fiamme hanno avvolto anche il Barracuda Inn Resort. La struttura sarebbe quasi del tutto distrutta. Tra i presenti anche molti italiani, che sono fuggiti e hanno trovato ospitalità in altri hotel gestiti da connazionali. Due turiste italiane sarebbero ricoverate al District Hospital di Malindi ma non sono in pericolo di vita

Non sono state segnalate vittime, ma il forte vento alimenta le fiamme che stanno danneggiando case private e attività. Anche il ristorante Mapango, all’interno del Lily Palm Resort, ha subito danni.

L'Ambasciata d'Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.

Diversi i video postati in rete da italiani sul posto. "Purtroppo è successo anche questo, noi stiamo tutti bene", scrive una donna su Facebook pubblicando alcuni video.