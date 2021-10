Il palazzo va in fiamme, è strage: decine di morti intrappolati

Si aggrava il bilancio delle vittime dell'incendio di un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nella parte meridionale di Taiwan. I vigili del fuoco hanno rinvenuto corpi "senza segnali vitali" di 12 persone, mentre altri 10 cadaveri sono stati portati all'obitorio della città. In tutto, riferisce l'agenzia Cna, i feriti finora accertati sono 52, di età compresa tra gli 8 e gli 83 anni.

I piani superiori dell'edificio erano abitati da circa 120 famiglie, mentre i piani inferiori risultavano vuoti. I vigili del fuoco hanno riferito di avere impiegato quattro ore, con circa 145 addetti e 72 mezzi per spegnere l'incendio.

Huge fire breaks out in Taiwan's Kaohsiung. It's reported around 24 people have been hospitalized, three in critical condition - Global Times pic.twitter.com/OWNktrE7JS