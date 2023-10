Un incendio è scoppiato in una miniera: diversi morti e feriti

Almeno 32 minatori sono rimasti uccisi nell'incendio della miniera Kostenko, a Karaganda, nel Kazakistan. Delle 252 persone che lavorano nella miniera gestita da ArcelorMittal Temirtau, ne risultano disperse altre 14. La maggior parte dei lavoratori è stata portata in superficie. L'incendio è avvenuto intorno alle ore 16 di oggi 28 ottobre, lo stesso giorno in cui è stato confermato l'accordo per la nazionalizzazione delle attività minerarie della società. Il presidente Kassym Jomart Tokayev, oltre alle condoglianze alle famiglie delle vittime, ha chiesto al governo di sospendere la collaborazione con ArcelormMittal.

Il servizio stampa della società ArcelorMittal Temirtau ha comunicato che "le attività delle miniere del dipartimento del carbone di ArcelorMittal Temirtau JSC sono state sospese per le prossime 24 ore. In questo periodo verranno effettuate ispezioni dei sistemi di protezione del gas".

In Kazakistan, ArcelorMittal Temirtau possiede 15 miniere di carbone e minerale di ferro, ma quella di Kostenko è una delle più grandi gestite da colosso di Lussemburgo: nel 2020 è stato estratto un milione di tonnellate di carbone.