Tragico incendio in casa: 10 morti, distrutta una famiglia

Dieci persone, sette adulti e tre bambini, hanno perso la vita in un terribile incendio divampato nella notte in un'abitazione di Nescopeck, circa 150 chilometri a nordovest di Philadelphia, in Pennsylvania (Stati Uniti). Harold Baker, volontario dei vigili del fuoco intervenuto sul posto, ha raccontato sotto shock che le vittime sono suo figlio, sua figlia, il suocero, il cognato, la cognata, tre nipoti e altri due parenti. I bambini, di cinque, sei e sette anni, sono due maschi e una femmina e non vivevano in quella casa, ma erano in visita per l'estate. Tre adulti sono riusciti a mettersi in salvo dalle fiamme scoppiate alle 2.30 ora locale.

"I vigili del fuoco hanno tentato coraggiosamente di entrare nella casa dal retro, ma sono stati respinti dalle fiamme e dal calore", ha dichiarato il tenente della polizia di stato della Pennsylvania Derek Felsman. "Quando abbiamo girato l'angolo su Dewey Street ho capito subito di che casa si trattava solo guardando la strada. "Ero sulla prima autopompa e quando ci siamo fermati, l'intero edificio era completamente avvolto dalle fiamme", ha raccontato ancora Baker.