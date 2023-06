A fuoco batterie di bici e monopattini elettrici, è strage: 4 morti

A New York un incendio causato dalle batterie al litio per biciclette elettriche ha ucciso quattro persone a New York. L'incendio, come ricostruito dai vigili del fuoco, è divampato nel cuore della notte in una piccola officina di manutenzione di biciclette e monopattini elettrici al piano terra di un edificio nel quartiere di Chinatown a Manhattan.

This morning, a 3-alarm fire claimed the lives of four New Yorkers at 80 Madison Street in Manhattan. #FDNY Fire Marshals determined the fire to be accidental, caused by a lithium-ion battery in a first-floor e-bike shop. pic.twitter.com/MVrpSEmeU0 — FDNY (@FDNY) June 20, 2023

Nel corso di una conferenza stampa sul posto, il capo dei vigili del fuoco della città, Laura Kavanagh, ha comunicato un bilancio di quattro morti e due feriti gravi. "E' abbastanza chiaro che tutto ciò è stato causato da batterie di litio e biciclette elettriche", ha aggiunto, spiegando poi che il negozio era già stato segnalato in passato per varie violazioni delle norme di sicurezza non gravi.

Le batterie vanno maneggiate con attenzione. I vigili del fuoco chiedono da tempo, anche con video esplicativi d'impatto (un esempio lo trovate qui sotto), ai newyorkesi che hanno dispositivi per la mobilità alimentati agli ioni di litio di seguire le pratiche minime per prevenire gli incendi e restare al sicuro. Non lasciare mai le batterie in carica incustodite o durante la notte quando si dorme: è il primo consiglio. E poi non utilizzare cavi di alimentazione o prolunghe per caricare le batterie.