Padre va a fare compere per Natale e la casa va a fuoco: 5 bambini morti

Cinque bambini, quattro fratelli e un loro cugino, sono morti in un incendio scoppiato nella loro casa a Bullhead City, negli Stati Uniti. Secondo quanto emerso finora, i piccoli, di età compresa tra i 2 e i 13 anni, erano rimasti soli, mentre il padre si era recato a comprare i regali di Natale.

Dalle indagini preliminari è emerso che l'incendio ha avuto origine al piano inferiore della casa. I bambini si trovavano invece nella camera da letto al piano superiore. Le fiamme si sono propagate lungo le scale, "rendendo molto probabilmente impossibile ai bambini di uscire in sicurezza dall'abitazione", hanno detto le autorità.

I vicini hanno provato a spegnere l'incendio, ma nessuno di loro ha fatto irruzione nella villetta per cercare di salvare i piccoli. "Non sapevamo che dentro ci fossero delle persone, altrimenti avremmo cercato di salvarli", ha raccontato un uomo all'emittente Usa CBS News.

Tutte e cinque le vittime, rispettivamente di 2, 4, 5, 11 e 13 anni, sono state trovate nella stessa camera da letto al piano superiore. "Il padre dei bambini ha riferito agli investigatori di essere rimasto assente per circa 2 ore e mezza per fare la spesa e regali di Natale", ha detto in un comunicato la polizia di Bullhead City. Gli agenti hanno aggiunto che nessun adulto era presente in casa quando è scoppiato l'incendio.