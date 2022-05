Palazzo di quattro piani divorato dalle fiamme, almeno 27 morti

Un devastante incendio è divampato ieri sera in un edificio commerciale con negozi e uffici a Delhi est, vicino alla fermata della metropolitana di Mundka. Almeno 27 i morti accertati, ma decine di feriti sono in ospedale con gravi ustioni e il bilancio delle vittime sembra destinato a salire. Alcune persone, intrappolate tra le fiamme, hanno tentato di salvarsi gettandosi dalle finestre.

L'inferno di fuoco, una delle peggiori tragedie di questo tipo nella storia recente della capitale indiana, ha coinvolto l'edificio di quattro piani che è risultato privo di scale di sicurezza e di ogni altro requisito antincendio. Assenti perfino gli estintori. Il palazzo non aveva l'autorizzazione dei vigili del fuoco, ha affermato Atul Garg, direttore di Delhi Servizi antincendio. Garg ha spiegato che l'incendio è scoppiato al primo piano dell'edificio ieri, 13 maggio, si è poi diffuso rapidamente in altre aree in cui erano immagazzinati materiale plastico infiammabile utilizzato per fabbricare apparecchiature, comprese telecamere di sicurezza e una grande quantità di cartone utilizzato per l'imballaggio. Ancora da capire cosa abbia innescato il rogo: alcuni testimoni parlano del malfunzionamento di un condizionatore d'aria e altri di un cortocircuito elettrico.

La polizia ha fatto sapere di aver arrestato i due proprietari dell'edificio. Una decina di squadre di vigili del fuoco ha continuato a combattere contro le fiamme tutta la notte, mentre i familiari delle persone che si trovavano nel palazzo al momento dell'incendio si affollavano attorno all'area, in disperata attesa di notizie.